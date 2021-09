Collecte régionale de patins usagés

Dans le cadre du projet Patines-tu?, la Ville de Sainte-Thérèse, en partenariat avec les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines, invite les citoyennes et les citoyens à faire don de patins à glace qui ne servent plus, mais qui sont toujours en bon état.

« Nous sommes heureux de déployer à nouveau cette initiative qui favorise chaque année l’entraide et la solidarité. Nous invitons les Thérésiennes et les Thérésiens à donner leurs patins usagés, peu importe la pointure, un geste simple qui encourage également le réemploi! », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les citoyens peuvent déposer leurs patins à donner aux points de dépôt suivants :

• Sainte-Thérèse : Maison du citoyen (37, rue Turgeon)

• Blainville : Aréna (1009, rue de la Mairie) et Centre récréoaquatique (190, rue Marie-Chapleau)

• Boisbriand : Aréna (999, boul. de la Grande-Allée)

• Bois-des-Filion : Service des loisirs (479, boul. Adolphe-Chapleau) et Centre des loisirs (80, 33e Avenue)

• Lorraine : Hôtel de ville (33, boul. de Gaulle) et aréna (60, boul. de Gaulle) • Rosemère : Service des loisirs (325, ch. de la Grande-Côte) et Centre communautaire Memorial (202, ch. de la Grande-Côte)

• Sainte-Anne-des-Plaines : Centre sportif (130, rue des Saisons)

Rappelons que les résidents de Sainte-Thérèse ont droit à un remboursement des frais d’accès au patin libre à l’aréna de Blainville. Des patinoires extérieures sont aussi accessibles gratuitement pendant la saison hivernale dans plusieurs parcs de la Ville.

Pour tous les détails, rendez-vous au www.sainte-therese.ca. Renseignements : 450 434-1440, poste 2540

Le projet Patines-tu? est une initiative du Consortium Jeunesse de la MRC de Thérèse-De Blainville. Dans le cadre du projet, une collecte de patins usagés a lieu chaque année dans les sept villes partenaires de la MRC, permettant ensuite de redistribuer les patins amassés dans la communauté par le biais des organismes communautaires.