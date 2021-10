La Ville de Mirabel inaugure l’Espace François Allaire

Le 21 octobre dernier avait lieu l’inauguration de l’Espace François Allaire, situé dans l’aire publique de l’aréna du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier, nouvellement rénovée avec l’ajout d’une deuxième glace.

Pour souligner le moment, la famille et les amis de M. Allaire étaient réunis afin de lui rendre un hommage pour son apport dans le monde du hockey à Mirabel ainsi qu’au niveau national.

Lors de l’événement, Robert Charron, conseiller municipal et initiateur du projet, a expliqué l’impact que M. Allaire a eu sur le hockey non seulement à Mirabel, mais aussi à l’échelle nationale, à titre d’entraîneur des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a conclu en mentionnant qu’il souhaitait que M. Allaire soit reconnu à sa juste valeur, à titre de bâtisseur au Temple de la renommée de la LNH.

Un hommage a également été rendu à M. Allaire par son ancien patron, Luc St-Jean, ancien directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Mirabel. Ce dernier a souligné la passion de M. Allaire pour le hockey ainsi que son implication dans la formation de jeunes hockeyeurs de la région par le biais de l’école de hockey Co-Jean.

L’inauguration s’est conclue avec la diffusion d’une vidéo contenant les témoignages de trois anciens gardiens de but de la LNH, en l’occurrence Jocelyn Thibault, Jean-Sébastien Giguère et Patrick Lalime, qui ont tenu à souligner l’importance qu’a eu M. Allaire dans l’évolution de leur carrière respective ainsi qu’auprès de nombreux gardiens de but québécois.

François Allaire, natif du secteur de Saint-Janvier, a débuté sa carrière d’entraîneur de gardiens de but avec les Canadiens de Montréal, de 1984 à 1996, une fonction qu’il a façonnée après avoir complété ses études en activité physique à l’Université de Sherbrooke de 1975 à 1978. Il a ensuite poursuivi sa carrière avec l’équipe des Ducks d’Anaheim, en Californie, de 1997 à 2009, avec les Maple Leafs de Toronto, de 2009 à 2012, et avec l’Avalanche du Colorado, de 2013 à 2017. Il agit présentement à titre de consultant pour les Panthers de la Floride.

Le projet de l’Espace François Allaire a vu le jour grâce à la collaboration d’élus municipaux et à l’implication du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et du Service des communications de la Ville de Mirabel, qui désiraient mettre en lumière la réussite de Mirabellois s’étant particulièrement illustrés sur la scène sportive nationale et internationale.