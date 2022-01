La planchiste Audrey McManiman termine dans le top 10 en Italie

La planchiste en snowboard cross, originaire des Laurentides, Audrey McManiman était en Italie pour la Coupe du monde samedi. Elle a atteint un troisième top 10 de suite dans ce circuit.

La jeune athlète n’avait pas réussi dans les trois premières étapes du calendrier de la série de Coupe du monde à se rendre plus loin que les quarts de finale. Par la suite, elle a réussi à accéder à la petite finale à trois occasions. Par le passé, elle n’avait réalisé qu’une seule fois.

« C’est rassurant et ça me donne de la confiance, je commence à me mettre la finale en tête ! », a déclaré celle qui se prépare pour ses premiers Jeux olympiques. « Je fais de bonnes descentes et de bonnes sections de parcours vraiment rapides. Il s’agit d’être plus constante dans ma technique. »

Vendredi, lors de la petite finale, elle a été moins explosive au départ que ses concurrentes. Lorsqu’elle tentait de prendre la troisième place, elle a heurté la compétitrice allemande, Jana Fischer, et cette dernière en a profité pour devancer la Québécoise.

Comme ce fut le cas en demi-finale, l’athlète de Saint-Ambroise-de-Kildare a manqué le quatrième virage du circuit. Elle a ensuite été distancée et a fini quatrième de cette course remportée par l’Américaine Stacy Gaskill.

« C’est fun d’avoir un événement présenté en soirée pour une première fois, ça donne un peu une ambiance de party en bas de la piste ! Par contre, ça fait deux grosses journées et aujourd’hui, je commençais à être un peu fatiguée en fin de course », a confié McManiman.