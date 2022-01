Près de 10 M$ supplémentaires pour améliorer les sentiers de motoneige et de quad

Un total de 9,9 M$ seront ajoutés au Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune (PAFVHR) afin de répondre rapidement à des besoins en matière d'amélioration d'infrastructures pour les véhicules hors route (VHR).

C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministre des Transports, François Bonnardel, accompagné de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Cette somme permettra la réalisation de projets qui visent à pérenniser les sentiers de VHR et à assurer une pratique plus sécuritaire de ce loisir.

Plus précisément, elle servira à financer l'ensemble des projets qui se sont qualifiés lors de l'appel de projets de l'exercice 2020-2021 du volet Infrastructures et sécurité.

« Voilà un exemple concret de la volonté de notre gouvernement de soutenir la sécurité et le rayonnement de la pratique des VHR, souligne M. Bonnardel dans un communiqué. La mise en œuvre de ces projets s'ajoute aux actions que nous posons déjà pour améliorer la sécurité des usagers, comme la refonte de la Loi sur les véhicules hors route ou encore les opérations IMPACT VHR menées en collaboration avec la Sûreté du Québec. Grâce à l'aide additionnelle que nous annonçons aujourd'hui, encore plus d'initiatives verront le jour et permettront d'améliorer la sécurité sur nos sentiers, au Québec. »

« Cette aide supplémentaire est une excellente nouvelle pour le tourisme et les amateurs de VHR, qu'ils soient Québécois ou en provenance de l'extérieur, ajoute Mme Proulx. On le sait, la pratique des VHR est une activité récréotouristique très recherchée, qui contribue au dynamisme économique de plusieurs localités et régions du Québec. Je suis fière qu'encore une fois, votre gouvernement travaille main dans la main avec tous les partenaires pour que la pratique des VHR, vitrine exceptionnelle des attraits de nos régions, se développe de façon pérenne et toujours plus sécuritaire. »

Rappelons que les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du quad sont estimées à plus de 3 G$ annuellement.